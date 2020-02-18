V Неделя белорусского предпринимательства пройдет с 24 февраля по 1 марта.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в программу мероприятий войдут семинары, конференции, выступления топ-менеджеров и бизнес-лидеров страны, встречи представителей бизнеса и власти, проведение заседаний советов по развитию предпринимательства, а также панельные дискуссии и круглые столы, участники которых рассмотрят актуальные вопросы и приоритетные направления развития предпринимательской деятельности в Беларуси.

В рамках Недели белорусского предпринимательства во всех регионах страны будут проведены акции «Предприниматель о предпринимательстве» (выступление учредителей, собственников бизнеса перед учащимися и студентами учреждений образования) и «Демонстрируем свой бизнес» (посещение учащимися, студентами и начинающими предпринимателями офисов, предприятий сферы производства и услуг, IT-производств, логистических и банковских организаций, свободных экономических зон, инкубаторов и технопарков).

Одним из важнейших мероприятий Недели белорусского предпринимательства станет 2-й Республиканский деловой форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: Стратегия и Тактика», который состоится 26 февраля в Национальной библиотеке Беларуси (пр. Независимости, 116, конференц-зал, 2 этаж).

В работе форума примут участие предприниматели из всех регионов республики, руководители и представители республиканских, региональных и отраслевых объединений промышленников и предпринимателей, крупного, среднего и малого бизнеса, победители национального, региональных и международных конкурсов в сфере предпринимательской деятельности, индивидуальные предприниматели.

Приглашены руководители высших учебных заведений, Национальной академии наук Беларуси, научных и аналитических центров, представители экспертного сообщества, органов государственной власти и управления, депутатского корпуса, европейского и китайского бизнеса. Приглашения также направлены в международные экономические и финансовые организации, руководителям банков, представителям дипломатического корпуса, деловых средств массовой информации.

Ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между Республиканской конфедерацией предпринимательства и ОР ОО «Деловая Россия» – крупнейшего объединения несырьевого бизнеса, представленного в 82 регионах Российской Федерации. Запланирована реализация ряда совместных деловых проектов.

По итогам пленарного заседания (3-х дискуссионных панелей) форума, обсуждение вопросов развития предпринимательства продолжится в форме трех круглых столов: обмен опытом работы субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства; создание и ведение высокорентабельного бизнеса по оказанию удаленных услуг; цифровые деньги и цифровые платежи: проблемы и перспективы.

Кроме того, будут представлены итоги проведения ежегодного 15-го опроса владельцев и руководителей бизнеса Беларуси «Индекс делового оптимизма 2020».

На открытии форума с докладом на тему «Программа развития конкуренции в Республике Беларусь» выступит министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Неделя белорусского предпринимательства ежегодно проводится Союзом юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» при поддержке Министерства экономики, Департамента по предпринимательству, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства и региональных бизнес-ассоциаций.