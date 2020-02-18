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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ СОКРАТИЛСЯ НА 1,3%
18:05 18.02.2020
В январе 2020 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 1394,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе промышленное производство в горнодобывающей промышленности составило 67,2%, в обрабатывающей промышленности− 103,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом − 86,6% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений − 103%.
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