В январе 2020 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 1394,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе промышленное производство в горнодобывающей промышленности составило 67,2%, в обрабатывающей промышленности− 103,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом − 86,6% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений − 103%.