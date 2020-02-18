На укрепление материально-технической базы санаторно-курортных и оздоровительных организаций Гомельской области в 2019 году использовано 8,27 млн. рублей.

Как сообщает Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в 2019 году санаторно-курортные и оздоровительные организации области реализовали 99998 путевок, из них Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (Центр) – 37862 путевки, юридическим лицам 31634 путевки, физическим лицам 30502 путевки. Объем выручки от реализации санаторно-оздоровительных услуг вырос по сравнению с 2018 годом на 7,9% и составил 75,75 млн. рублей.

Средняя заполняемость здравниц Гомельской области за 2019 год составила 85,8%.

Гражданам ближнего и дальнего зарубежья за 2019 год продано 29363 путевки, выручка от реализации услуг составила 23,42 млн. рублей, что на 10,9% больше чем в 2018 году.

С целью увеличения спроса на санаторно-оздоровительные услуги для граждан Беларуси и иностранных граждан здравницы Гомельской области продолжают работать над созданием максимально привлекательных, комфортных условий для отдыхающих, укрепляя материально-техническую и медицинскую базу, осваивая и внедряя современные методы лечения.

Санаторно-оздоровительную систему Гомельской области представляют 27 организаций коечной мощностью 7012 мест.