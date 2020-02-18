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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ МИНЧАН В 2019 ВЫРОСЛИ НА 7,4%
17:48 18.02.2020

Реальные располагаемые денежные доходы населения Минска (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2019 году составили 107,4% к уровню 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 69,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 16,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,4%.
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