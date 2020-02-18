ЭКОНОМИКА РБ

НА ЛУКОМЛЬСКОЙ ГРЭС ИДЕТ РЕМОНТ ТУРБОАГРЕГАТОВ БЛОКОВ 300 МВТ

17:44 18.02.2020 ОАО «Белэнергоремналадка» ведет ремонтную кампанию на Лукомльской ГРЭС. Как сообщает сайт ГПО «Белэнерго», в настоящее время выполняются работы по капитальному ремонту турбоагрегата 300 МВт №3. Специалисты ОАО «Белэнергоремналадка» завершили ремонт поверхностей скольжения опоры подшипника №1; приступили к подготовке контрольной сборки цилиндра высокого давления и ремонту цилиндров среднего и низкого давления. C января текущего года стартовал средний ремонт турбоагрегата 300 МВт №4. Вскрыты цилиндры высокого и среднего давления, извлечены роторы и детали проточной части. Выполнены контрольные замеры по подшипникам и проточным частям цилиндров, проводится дефектация узлов турбины. В феврале завершен текущий ремонт турбоагрегата №2 и начаты работы по текущему ремонту турбоагрегата №1.