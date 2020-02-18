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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЛУКОМЛЬСКОЙ ГРЭС ИДЕТ РЕМОНТ ТУРБОАГРЕГАТОВ БЛОКОВ 300 МВТ
17:44 18.02.2020
ОАО «Белэнергоремналадка» ведет ремонтную кампанию на Лукомльской ГРЭС.
Как сообщает сайт ГПО «Белэнерго», в настоящее время выполняются работы по капитальному ремонту турбоагрегата 300 МВт №3.
Специалисты ОАО «Белэнергоремналадка» завершили ремонт поверхностей скольжения опоры подшипника №1; приступили к подготовке контрольной сборки цилиндра высокого давления и ремонту цилиндров среднего и низкого давления.
C января текущего года стартовал средний ремонт турбоагрегата 300 МВт №4. Вскрыты цилиндры высокого и среднего давления, извлечены роторы и детали проточной части. Выполнены контрольные замеры по подшипникам и проточным частям цилиндров, проводится дефектация узлов турбины.
В феврале завершен текущий ремонт турбоагрегата №2 и начаты работы по текущему ремонту турбоагрегата №1.
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