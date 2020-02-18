ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ ПРОВЕДУТ В ФЕВРАЛЕ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ

17:40 18.02.2020 Руководители республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, проведут в феврале личные приемы граждан в регионах республики. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал 19 февраля проведут прием министр связи и информатизации Константин Шульган – в Кричевском райисполкоме; министр спорта и туризма Сергей Ковальчук – в Брестском горисполкоме. 28 февраля в Ошмянском райисполкоме состоится прием министром финансов Максимом Ермоловичем; в ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» (Барановичи) - председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко.