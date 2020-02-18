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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ ПРОВЕДУТ В ФЕВРАЛЕ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ
17:40 18.02.2020
Руководители республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, проведут в феврале личные приемы граждан в регионах республики.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал 19 февраля проведут прием министр связи и информатизации Константин Шульган – в Кричевском райисполкоме; министр спорта и туризма Сергей Ковальчук – в Брестском горисполкоме.
28 февраля в Ошмянском райисполкоме состоится прием министром финансов Максимом Ермоловичем; в ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» (Барановичи) - председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко.
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