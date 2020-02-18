Розничный товарооборот столицы в январе 2020 г. составил 1219,4 млн. рублей, или 104,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,8% розничного товарооборота города, в январе 2020 г. составил 1 143,2 млн. рублей, или 105% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе 2020 г. составил 111,2 млн. рублей, или 103,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В январе 2020 г. оптовый товарооборот составил 4480,1 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 81,2% к уровню января 2019 г.