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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ СТОЛИЦЫ В ЯНВАРЕ ВЫРОС НА 4,1%
17:25 18.02.2020
Розничный товарооборот столицы в январе 2020 г. составил 1219,4 млн. рублей, или 104,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,8% розничного товарооборота города, в январе 2020 г. составил 1 143,2 млн. рублей, или 105% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе 2020 г. составил 111,2 млн. рублей, или 103,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В январе 2020 г. оптовый товарооборот составил 4480,1 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 81,2% к уровню января 2019 г.
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