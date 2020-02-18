Экспорт предприятий-резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в 2019 году увеличился на 8% и достиг $944 млн.

Как сообщает сайт СЭЗ, доля СЭЗ «Гродноинвест» в общем объеме экспорта промышленных товаров Гродненской области выросла до 42%. Товарооборот резидентов СЭЗ превысил $1,5 млрд, положительное сальдо сформировано в размере $388 млн.

Ключевыми рынками сбыта белорусской продукции традиционно стали Россия, Украина и Польша. На долю этих стран пришлось 87% от общего объема экспорта резидентов СЭЗ «Гродноинвест».

В страны Евразийского экономического союза резиденты СЭЗ «Гродноинвест» экспортировали продукции на $613 млн, или 65% от общего объема. За год поставки выросли на 9%. Экспорт в Россию увеличился на 9% до $589 млн, в Армению – на 18% до $4,6 млн, в Кыргызстан – на 15% до $3,9 млн. Экспорт в Казахстан снизился на 9% до $15,8 млн.

В страны Европейского союза (с учетом Великобритании) резиденты СЭЗ «Гродноинвест» экспортировали продукции на $177 млн, или 19% от общего объема. Большая часть поставок пришлась на Польшу (68%, или $111,5 млн). В топ-5 рынков сбыта среди стран ЕС по итогам прошлого года также вошли Литва ($16,1 млн), Румыния ($12,8 млн), Латвия ($8,8 млн), Великобритания ($7,4 млн).

Существенно увеличились поставки в Румынию (в 8,5 раза), Болгарию (в 3,4 раза до $3,9 млн), Чехию (в 2 раза до $1 млн), Эстонию (в 2,5 раза до $1 млн), Нидерланды (в 3,4 раза до $0,6 млн).

На рынки третьих стран экспортировано продукции на $154 млн, или 16% от общего объема. Темп роста экспорта составил 116%. Больше всего экспорт вырос в Украину (+36% до $126,7 млн), Азербайджан (+47% до $4,1 млн), Узбекистан (+63% до $3,8 млн), Сербию (в 2 раза до $1,1 млн), Канаду (в 2,2 раза до $0,6 млн), Израиль (в 1,9 раза до $0,4 млн).

Основу экспорта резидентов СЭЗ «Гродноинвест» сформировали компании из сектора деревообработки и мебели (30% от общего объема экспорта, или $282 млн), продуктов питания (27%, или $251 млн), машиностроения и металлообработки (17%, или $159 млн). Экспорт компаний химического сектора составил $116 млн (12% от общего объема экспорта СЭЗ), текстильного – $112 млн (12%).

Существенно увеличили экспорт производители транспортных средств и оборудования (темп роста 129% до $66 млн), резиновых и пластмассовых изделий (128% до $25 млн), продуктов питания (116% до $251 млн), мебели (110% до $57 млн).

Ключевыми экспортерами СЭЗ «Гродноинвест» стали предприятия-резиденты ООО «Белагротерминал», СООО «Конте Спа», ИООО «Кроноспан», ОАО «Лакокраска», ООО «Белагроферт», ОАО «Радиоволна», СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», ОАО «Белкард», ГП «Конус», ОАО «НЗГА». На топ-10 экспортеров пришлось 80% от общего объема экспорта СЭЗ «Гродноинвест».