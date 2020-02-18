Прокурор Октябрьского района Минска возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора одного из обществ с ограниченной ответственностью столицы. Такое решение принято по результатам проведенной прокуратурой района проверки в рамках деятельности межведомственной рабочей группы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, должностному лицу инкриминировано злоупотребление служебными полномочиями по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Установлено, что организация, в которой замдиректора занимал руководящую должность, ремонтировала кровлю на ряде жилых объектов в Октябрьском районе Минска.

Будучи наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, руководитель из корыстной заинтересованности организовал составление, подписание и передачу государственному заказчику актов и справок об объеме и стоимости произведенных строительных работ, которые не соответствовали фактически выполненным.

Это повлекло необоснованное перечисление ООО более 22 тыс. рублей, выделенных из бюджета столицы в рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы.

Бюджету города причинен ущерб в крупном размере.

Уголовное дело направлено для организации предварительного расследования в Октябрьский (Минска) районный отдел Следственного комитета.