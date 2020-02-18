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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫДЕЛЕННЫЕ ПО ГОСПРОГРАММЕ ДЕНЬГИ УШЛИ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ: ПРОКУРАТУРА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА МИНСКА ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
17:00 18.02.2020
Прокурор Октябрьского района Минска возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора одного из обществ с ограниченной ответственностью столицы. Такое решение принято по результатам проведенной прокуратурой района проверки в рамках деятельности межведомственной рабочей группы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, должностному лицу инкриминировано злоупотребление служебными полномочиями по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Установлено, что организация, в которой замдиректора занимал руководящую должность, ремонтировала кровлю на ряде жилых объектов в Октябрьском районе Минска.
Будучи наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, руководитель из корыстной заинтересованности организовал составление, подписание и передачу государственному заказчику актов и справок об объеме и стоимости произведенных строительных работ, которые не соответствовали фактически выполненным.
Это повлекло необоснованное перечисление ООО более 22 тыс. рублей, выделенных из бюджета столицы в рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы.
Бюджету города причинен ущерб в крупном размере.
Уголовное дело направлено для организации предварительного расследования в Октябрьский (Минска) районный отдел Следственного комитета.
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