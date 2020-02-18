ОАО «МАЗ» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - резидентам Беларуси технику МАЗ в лизинг на привлекательных условиях по программе «АСБ МАЗ-лизинг»:

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, срок лизинга - до 36 месяцев включительно; лизинговая ставка по договору лизинга % годовых – ставка рефинансирования Национального банка, уменьшенная на 0,2 п.п., но не менее 8,8 %; авансовый платеж – не менее 10% от стоимости предмета лизинга с учетом НДС.

Страхование по системе АВТОКАСКО осуществляется лизингодателем; при необходимости предусматривается залог, задаток или поручительство.

Выкупная стоимость – 1% стоимости предмета лизинга с учетом НДС; расчет производится по безналу в белорусских рублях ежемесячно.

Необходимые условия реализации сделки финансовой аренды (лизинга): наличие у лизингополучателя расчетного счета в ОАО «АСБ Беларусбанк»; стабильное финансовое состояние потенциального лизингополучателя и наличие реальных источников погашения лизинговых платежей.