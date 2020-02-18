В январе 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями столицы перевезено 4,9 млн. тонн грузов, или 81,5% от объема грузов, перевезенных в январе 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, грузооборот всех видов транспорта составил 2,2 млрд. тонно-километров, или 82,7% к уровню января 2019 г.

Услугами пассажирского транспорта в январе 2020 г. воспользовались 66,4 млн. человек, что по сравнению с январем 2019 г. составляет 96,8%.

Пассажирооборот транспорта составил 959,1 млн. пассажиро-километров, или 114,9% к уровню января 2019 г.