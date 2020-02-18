В реальный сектор экономики (кроме банков) Могилевской области иностранные инвесторы за 2019 год вложили 237,1 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (25,5% от всех поступивших инвестиций), Кипра (25,1%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (17,2%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 156,7 млн. долларов США, или 66,1% от всех поступивших иностранных инвестиций.

Инвестиции из Могилевской области за рубеж. За 2019 год организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 163,2 млн. долларов США.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (71,9% от всех направленных инвестиций) и Украины (14,9%).

На долю прямых инвестиций приходилось 99,9% всех направленных инвестиций за рубеж.