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ЭКОНОМИКА РБ
КОНЦЕРНЫ «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» И «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» РАССМОТРЕЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ НАРАЩИВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ
16:18 18.02.2020
Перспективы наращивания производства и использования бумажной упаковки в пищевой промышленности Беларуси рассмотрены на совместном совещании концернов «Беллесбумпром» и «Белгоспищепром».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», руководители предприятий двух концернов встретились на минувшей неделе, чтобы определить и согласовать совместные действия по увеличению использования в производстве пищевой продукции упаковочных материалов из бумаги.
Как известно, правительство утвердило соответствующую программу, в которой определены этапы этого переходя и ключевые меры по замене упаковки из пластика на альтернативные виды материалов.
Предприятия концерна озвучили коллегам из «Белгоспищепрома» свои возможности по производству упаковочных бумаг и картона, а также непосредственно самой упаковки и бумажной тары. Многие уже давно сотрудничают с предприятиями пищевой промышленности и поставляют в их адрес необходимую упаковку, в основном тару из картона, различные ящики, мешки и упаковочную бумагу.
Правда, объемы заказов пока не столь значительные. Мощности предприятий концерна позволяют производить гораздо больше. Нужна инициатива от потребителей упаковки. И она сегодня появилась.
Представители предприятий пищевой промышленности с большим интересом ознакомились с представленными образцами продукции предприятий концерна «Беллесбумпром» и наметили дальнейшие совместные шаги по наращиванию использования бумажной упаковки в производстве продуктов.
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