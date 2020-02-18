Еще две столичные риэлтерские организации стали авторизованными посредниками - ООО «Авангард Недвижимость» и ООО «Экспресс-Недвижимость Инвест».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, теперь в Беларуси насчитывается уже 12 авторизованных посредников, оказывающих риэлтерские услуги как в Минске, так и в Гродно.

По информации Национального кадастрового агентства, авторизованные посредники оказывают услуги по составлению и направлению необходимых документов в организации по государственной регистрации для осуществления: регистрации объектов недвижимого имущества; внесения исправлений в документы регистра недвижимости; внесения отметок в регистрационную книгу; предоставления сведений и документов из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.