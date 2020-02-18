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ЭКОНОМИКА РБ


С ЗАПУСКОМ НОВЫХ СЕРВИСОВ БЖД ДОЛЯ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ВЫРОСЛА ДО 30%
15:57 18.02.2020

В 2019 году каждый 4-й билет на поезда с нумерованными местами был оформлен через интернет.

В целом за 2019 год продано 3,2 млн электронных билетов, что составило 25% от всех билетов на поезда Белорусской железной дороги с нумерованными местами. При этом в декабре 2019 года доля продажи электронных проездных документов выросла до 30%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это связано в том числе и с началом широкого использования официального мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», которое стало доступным для скачивания на платформах Android и iOS со 2 декабря прошлого года. Также на корпоративном сайте заработал обновленный раздел «Услуги пассажирам», в котором появилась возможность оформить проездные документы непосредственно при просмотре расписания без переключения на другие ресурсы. По итогам января 2020 года было оформлено более 270 000 электронных проездных документов на поезда с нумерованными местами, доля продажи также составила 30%.

Дополнительным стимулом для использования новых ресурсов стала отмена с 1 декабря 2019 года комиссионного сбора при оформлении электронных билетов. То есть, электронный билет с электронной регистрацией теперь обходится пассажирам дешевле, чем при покупке в билетной кассе.

Стоит отметить, что с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и нового раздела «Услуги пассажирам» на официальном сайте rw.by впервые стало возможным приобретать электронные билеты и на поезда с ненумерованными местами. В декабре–январе было продано более 40,7 тысяч электронных билетов на поезда региональных линий экономкласса и городских линий.

Удобной опцией для пассажиров, которые ежедневно пользуются данными поездами для поездок, к примеру, на работу стала возможность оплатить через приложение поездки сразу на всю рабочую неделю, а затем – по мере необходимости активировать их.

Дальнейшая работа Белорусской железной дороги по совершенствованию электронных каналов продажи проездных документов будет направлена на снятие ограничений по электронной регистрации.
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