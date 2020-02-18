В «Белоруснефти» создали центр сейсморазведочных работ, который работает в институте «БелНИПИнефть» под руководством Александра Конюшенко

Как сообщает сайт neft.by, в одной структуре объединили секторы мониторинга сейсмических проектов и скважинной сейсморазведки, структурной и динамической интерпретации, обработки и архивации сейсмических данных, а также службу микросейсмического мониторинга.

Образование центра сейсморазведочных работ позволит более гибко и эффективно планировать деятельность, управлять рабочими группами, которые будут создаваться под какой-либо конкретный проект. Также интеграция в единую структуру нескольких отделов позволит институту расширить спектр услуг. Повысить имидж камеральной обработки у заказчиков. И не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Развитию международной деятельности в центре будет уделено особое внимание. Тем более, что сегодня сейсморазведка – направление в нефтяном мире востребованное и конкурентоспособное. Это подтверждает опыт работы специалистов БелНИПИнефть и сейсморазведчиков в Эквадоре, Украине, России.

Рынок сейсморазведочных работ разрастается, и белорусы рассчитывают завоевать определенную нишу, участвуя в зарубежных тендерах. Институт обеспечен необходимыми вычислительными мощностями и современными программными продуктами.

«Тенденция роста объемов сейсморазведки в последние годы наблюдается как в крупных, так и в мелких нефтегазодобывающих компаниях Российской Федерации и Украины. Это связано с тем, что разведанные месторождения находятся в третьей и четвертой стадиях разработки. Соответственно, для сохранения и последующего пополнения ресурсной базы требуется открытие новых объектов. Многие компании, чтобы решить проблему неравномерной выработки запасов, отдают на рынок большие объемы архивных материалов сейсморазведки, что тоже увеличивает экспортный потенциал услуг», - прокомментировал начальник центра сейсморазведочных работ Александр Конюшенко.

Мотивами для структурной перестройки можно также считать корректировку подходов и технологический передел, которые нынче охватили это направление. В том числе речь идет об активном внедрении результатов динамической интерпретации сейсмических данных, применении полноазимутальных технологий сейсморазведки.

«В последнее время все больше сервисных компаний предлагают в дополнение к традиционной обработке сейсмических данных технологию их интерпретационного сопровождения. Она известна и как интерпретационный супервайзинг. Технология заключается в оперативном контроле качества сейсмических материалов, получаемых на различных этапах обработки. Работа геофизика-обработчика проверяется и дополняется работой геофизика-интерпретатора и геолога. Такой командный подход позволяет более успешно решать основную задачу обработки – получать геологически корректные сейсмические данные высокого качества», - сказал Александр Конюшенко.

Отдельная группа специалистов центра занимается развитием микросейсмического мониторинга при проведении ГРП в белорусском регионе. Технология для белорусов сравнительно новая, но уже показавшая свою эффективность: она помогает оценивать и прогнозировать в пласте многие процессы при гидроразрыве. В итоге методика позволяет повысить выработку залежей и уменьшить непроизводительные затраты. Применение таких современных технологий лежит на границе сразу нескольких специализаций. И только объединение усилий разнопрофильных сотрудников может дать нужный эффект. Как это и организовано в центре сейсморазведочных работ.