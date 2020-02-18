Темпы роста цен на квартиры остаются высокими пятую неделю подряд. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,7% и составил 1448 $/м2, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю, c 10 по 17 февраля 2020 года, на 0,7%, достигнув максимальной отметки за последний год (1323 $/м2).

Объем предложения квартир продолжил расти после короткой заминки. Количество выставленных на продажу квартир выросло на 1,6%, особенно заметным этот процесс был у квартир с четырьмя комнатами (+5,5%).

За последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 6,7%.

По итогам недели 4-комнатные квартиры подешевели на 0,5%, все остальные выросли в цене на 0,6−0,9%.

По итогам недели рост цен наблюдался во всех административных районах Минска. Максимальные темпы зафиксированы в Заводском (+1,3%) и Центральном (+1,1%) районах. К слову, в последнем квадратный метр подорожал за месяц примерно на $ 100.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 829 $/м2 (без изменений), Витебск — 638 $/м2 (+0,4%), Гомель — 637 $/м2 (+0,8%), Гродно — 763 $/м2 (-0,3%), Могилев — 653 $/м2 (+1,1%).