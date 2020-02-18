Вопрос начисления заработной платы работникам бюджетных организаций после введения новой системы оплаты труда изучается Комитетом государственного контроля в каждой области и Минске.

Как показал мониторинг, бюджетные организации столкнулись с определенными трудностями при начислении заработной платы, обусловленными проведением сравнительного анализа зарплат – до введения новой системы и начисляемой в новых условиях. В отдельных случаях у работников бюджетных организаций нет четкого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за декабрь 2019 года и январь 2020 года. Связано это в том числе с недостаточной работой нанимателей по разъяснению объективных отклонений по выплатам за декабрь и январь: в декабре в ряде организаций производились выплаты годовой экономии по фонду заработной платы, годовой экономии материальной помощи, доплат за достижение конкретных результатов и т.п.

На 17 февраля 2020 года в Комитет госконтроля поступила одна жалоба – от работников СДЮШОР Гомельской области. В настоящее время по данному факту проводится мониторинг, изучаются изложенные в обращении факты и необходимые документы.

Что касается других организаций, в которых Комитетом госконтроля уже проанализировано начисление заработной платы, то каких-либо нарушений не установлено.

«Комитет госконтроля продолжит изучение данного вопроса в ходе проводимых проверок и специально организованных контрольно-аналитических мероприятий. Граждане могут обратиться в областные комитеты государственного контроля по месту жительства, в том числе направить электронное обращение», - сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве.