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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ИЗУЧАЕТ СИТУАЦИЮ С НАЧИСЛЕНИЕМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
14:40 18.02.2020
Вопрос начисления заработной платы работникам бюджетных организаций после введения новой системы оплаты труда изучается Комитетом государственного контроля в каждой области и Минске.
Как показал мониторинг, бюджетные организации столкнулись с определенными трудностями при начислении заработной платы, обусловленными проведением сравнительного анализа зарплат – до введения новой системы и начисляемой в новых условиях. В отдельных случаях у работников бюджетных организаций нет четкого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за декабрь 2019 года и январь 2020 года. Связано это в том числе с недостаточной работой нанимателей по разъяснению объективных отклонений по выплатам за декабрь и январь: в декабре в ряде организаций производились выплаты годовой экономии по фонду заработной платы, годовой экономии материальной помощи, доплат за достижение конкретных результатов и т.п.
На 17 февраля 2020 года в Комитет госконтроля поступила одна жалоба – от работников СДЮШОР Гомельской области. В настоящее время по данному факту проводится мониторинг, изучаются изложенные в обращении факты и необходимые документы.
Что касается других организаций, в которых Комитетом госконтроля уже проанализировано начисление заработной платы, то каких-либо нарушений не установлено.
«Комитет госконтроля продолжит изучение данного вопроса в ходе проводимых проверок и специально организованных контрольно-аналитических мероприятий. Граждане могут обратиться в областные комитеты государственного контроля по месту жительства, в том числе направить электронное обращение», - сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве.
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