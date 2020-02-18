В реальный сектор экономики (кроме банков) Гродненской области иностранные инвесторы в 2019 году вложили 438,5 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (33,4% от всех поступивших инвестиций), международные организации (20,5%), субъекты хозяйствования Нидерландов (14,4%), Германии (6,8%), Польши (6,7%), Кипра (6,6%) и Литвы (5,7%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 115,5 млн долларов, или 26,3% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2019 год организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 37,1 млн. долларов США.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (44,9% от всех направленных инвестиций), Литвы (44,6%) и Казахстана (5,1%).

На долю прямых инвестиций приходилось 93% всех направленных инвестиций за рубеж.