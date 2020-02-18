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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 17,8%
13:56 18.02.2020
В январе 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 27,1 млн. тонн грузов, или 82,2% к январю 2019 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 9 млрд. тонно-километров, или 82,8% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе 2020 г. воспользовались 157 млн. человек, или 95,5% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 2070,4 млн. пассажиро-километров, или 106,1% к уровню января 2019 г.
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