В январе 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 27,1 млн. тонн грузов, или 82,2% к январю 2019 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 9 млрд. тонно-километров, или 82,8% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе 2020 г. воспользовались 157 млн. человек, или 95,5% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 2070,4 млн. пассажиро-километров, или 106,1% к уровню января 2019 г.