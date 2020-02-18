|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
A1 BANKING ЗАПУСТИЛ ТЕХНОЛОГИЮ БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
13:18 18.02.2020
Мобильное приложение A1 banking расширило возможности своей виртуальной карты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании A1, новая форма расчета доступна везде, где есть POS-терминал, поддерживающий технологию бесконтактных платежей.
Если раньше владельцы виртуальной карты могли пользоваться ей только в интернете, то сейчас она может заменить традиционную пластиковую банковскую карту. Достаточно поднести смартфон с приложением к терминалу – и необходимая сумма будет списана со счета пользователя.
Приложение также поддерживает функцию Tap&Go с ограничением на сумму до 20 рублей. Данная технология позволяет совершать покупку максимально быстро и удобно: без необходимости вводить пароли и запускать приложение. Все, что для этого нужно – разблокировать смартфон и поднести его к терминалу, после чего оплата спишется автоматически.
Бесконтактная оплата доступна абонентам всех мобильных операторов Беларуси, которые используют Android-устройства с минимальной версией OC 5.0 и поддержкой технологии NFC. Еще одно важное условие – устройство пользователя не должно находиться в режиме ROOT-прав.
Бесконтактные платежи с виртуальной карты A1 banking осуществляются на базе технологии HCE (Host Card Emulation).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2020
Курсы в банках
на 18.02.2020
Конвертация в банках
на 18.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте