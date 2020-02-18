ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


A1 BANKING ЗАПУСТИЛ ТЕХНОЛОГИЮ БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
13:18 18.02.2020

Мобильное приложение A1 banking расширило возможности своей виртуальной карты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании A1, новая форма расчета доступна везде, где есть POS-терминал, поддерживающий технологию бесконтактных платежей.

Если раньше владельцы виртуальной карты могли пользоваться ей только в интернете, то сейчас она может заменить традиционную пластиковую банковскую карту. Достаточно поднести смартфон с приложением к терминалу – и необходимая сумма будет списана со счета пользователя.

Приложение также поддерживает функцию Tap&Go с ограничением на сумму до 20 рублей. Данная технология позволяет совершать покупку максимально быстро и удобно: без необходимости вводить пароли и запускать приложение. Все, что для этого нужно – разблокировать смартфон и поднести его к терминалу, после чего оплата спишется автоматически.

Бесконтактная оплата доступна абонентам всех мобильных операторов Беларуси, которые используют Android-устройства с минимальной версией OC 5.0 и поддержкой технологии NFC. Еще одно важное условие – устройство пользователя не должно находиться в режиме ROOT-прав.

Бесконтактные платежи с виртуальной карты A1 banking осуществляются на базе технологии HCE (Host Card Emulation).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.02.2020
валюта курс
EUR 2.3778
USD 2.1944
RUB 3.4670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3858 +0.008
USD 2.2030 +0.0086
RUB 3.4542 -0.0128
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3830 2.3870
USD 2.2000 2.2020
RUB 3.4500 3.4570
подробнее

Конвертация в банках
на 18.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0810 1.0850
EUR/RUB 69.0000 69.3000
USD/RUB 63.6000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте