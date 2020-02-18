Индекс цен производителей промышленной продукции в Могилевской области в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 100,4%, в том числе на инвестиционные товары – 101%, промежуточные товары – 100,4%, потребительские товары – 100,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 100,8%, в том числе в растениеводстве – 102,7%, животноводстве – 100,3%.