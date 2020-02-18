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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛИ НА 0,4%
12:43 18.02.2020
Индекс цен производителей промышленной продукции в Могилевской области в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 100,4%, в том числе на инвестиционные товары – 101%, промежуточные товары – 100,4%, потребительские товары – 100,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 100,8%, в том числе в растениеводстве – 102,7%, животноводстве – 100,3%.
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