|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ ОБЪЕМА ЭКСПОРТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГРУППОЙ ПРОМАГРОЛИЗИНГ ТЕХНИКИ ОАО «МАЗ» В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЭКСПОРТА ЗА 2019 ГОД СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 60%
12:35 18.02.2020
Доля объема экспортной реализации группой Промагролизинг техники ОАО «МАЗ» в общем объеме экспорта за 2019 год составила более 60%.
ОАО «Промагролизинг» и ОАО «МАЗ» в 2019 году разработали новую совместную лизинговую программу финансирования поставки автомобильной техники Минского автозавода, которая максимально приближена к действующим условиям по финансированию субъектов хозяйствования в рамках указа № 146 от 02.04.2015 (аванс – от 10%, срок – 36 месяцев, ставка вознаграждения лизингодателя в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь), что является важной превентивной мерой с учетом изменения с 2020 года условий финансирования в рамках указа № 146.
В феврале 2020 года ОАО «Промагролизинг» и ОАО «МАЗ» подписали меморандум о взаимодействии и стратегическом сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Промагролизинг», целью данного меморандума является взаимовыгодное сотрудничество между компаниями для обеспечения эффективной работы, продвижения товаров и услуг на рынке Беларуси и международных рынках, создания новых возможностей для развития предпринимательской инициативы и деловой активности для обеих компаний.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2020
Курсы в банках
на 18.02.2020
Конвертация в банках
на 18.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте