Доля объема экспортной реализации группой Промагролизинг техники ОАО «МАЗ» в общем объеме экспорта за 2019 год составила более 60%.

ОАО «Промагролизинг» и ОАО «МАЗ» в 2019 году разработали новую совместную лизинговую программу финансирования поставки автомобильной техники Минского автозавода, которая максимально приближена к действующим условиям по финансированию субъектов хозяйствования в рамках указа № 146 от 02.04.2015 (аванс – от 10%, срок – 36 месяцев, ставка вознаграждения лизингодателя в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь), что является важной превентивной мерой с учетом изменения с 2020 года условий финансирования в рамках указа № 146.

В феврале 2020 года ОАО «Промагролизинг» и ОАО «МАЗ» подписали меморандум о взаимодействии и стратегическом сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Промагролизинг», целью данного меморандума является взаимовыгодное сотрудничество между компаниями для обеспечения эффективной работы, продвижения товаров и услуг на рынке Беларуси и международных рынках, создания новых возможностей для развития предпринимательской инициативы и деловой активности для обеих компаний.