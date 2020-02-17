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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 4,1%
11:57 18.02.2020
Розничный товарооборот в январе 2020 г. составил 3,9 млрд. рублей, или 104,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,3 рубля против 12 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,8% розничного товарооборота республики, в январе 2020 г. составил 3,5 млрд. рублей, или 105,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе 2020 г. составил 229,9 млн. рублей, или 102,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
В январе 2020 г. оптовый товарооборот составил 6,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 84,9% к уровню января 2019 г.
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