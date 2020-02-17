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ЭКОНОМИКА РБ


МИНПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ В 2019 ГОДУ ВЗЫСКАЛО ПО ФАКТАМ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ БОЛЕЕ 982 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
11:52 18.02.2020

Минприроды Беларуси в 2019 году взыскало по фактам причинения вреда окружающей среде 982 313 рублей по 562 претензиям (68,6% от предъявленных). Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык на заседании коллегии 14 февраля.

По его словам, в целом в 2019 году выявлено 988 фактов причинения вреда окружающей среде, по которым предъявлено 819 претензий о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму 3 150 996 рублей (2018 год – 1 041 фактов, 820 претензий на сумму 4 548 100 рублей).

За прошедший год территориальными органами Минприроды за нарушения природоохранного законодательства к административной ответственности привлечено 9050 виновных лиц на сумму 2 674 207 рублей (за 2018 год – 8726 виновных лица на сумму 2 075 045 рублей).
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