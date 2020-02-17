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ЭКОНОМИКА РБ
САНАЦИЯ ОАО «ТЕЛЕХАНСКИЙ ЗАВОД СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ» ПРОДЛЕНА ДО 14 ФЕВРАЛЯ 2025 ГОДА
11:42 18.02.2020
Совет министров постановлением № 90 от 15 февраля 2020 г. продлил срок санации открытого акционерного общества «Телеханский завод столярных изделий» до 14 февраля 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, о продлении срока санации ходатайствовал Брестский облисполком.
Документ принят в соответствии с частью четвертой статьи 125 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-3 «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».
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