ЭКОНОМИКА РБ

САНАЦИЯ ОАО «ТЕЛЕХАНСКИЙ ЗАВОД СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ» ПРОДЛЕНА ДО 14 ФЕВРАЛЯ 2025 ГОДА

11:42 18.02.2020 Совет министров постановлением № 90 от 15 февраля 2020 г. продлил срок санации открытого акционерного общества «Телеханский завод столярных изделий» до 14 февраля 2025 г. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, о продлении срока санации ходатайствовал Брестский облисполком. Документ принят в соответствии с частью четвертой статьи 125 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-3 «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».