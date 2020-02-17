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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО В ЯНВАРЕ НА 4,5%
11:11 18.02.2020
В январе 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 957,3 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем 2019 г. в сопоставимых ценах на 4,5%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 924 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 4,9% больше, чем в соответствующем месяце предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 158 тыс. тонн, что на 3,5% больше, чем в январе 2019 г., молока произведено 615,7 тыс. тонн (на 4,9% больше).
В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 150,6 тыс. тонн и по сравнению с январем 2019 г. увеличилось на 4,1%, молока произведено 603,5 тыс. тонн (на 5,3% больше).
На 1 февраля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн. голов, или 99,2% к уровню 1 февраля 2019 г., в том числе коров – 1,4 млн. голов (100,3%). Численность свиней составила 2,5 млн. голов, что на 2,7% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.
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