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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ НА РЯДЕ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ОСТАНОВКИ
10:58 18.02.2020
На ряде пригородных автобусных маршрутах появятся новые остановки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», с 25 февраля на пригородных маршрутах № 208 «ДС Запад-3 – Старое Село», № 365 «ДС Запад-3 - Малявки», № 365А «ДС Запад-3 - Малявки» будет организовано выполнение остановочного пункта «Зеленая» при движении в обоих направлениях.
Кроме того, на пригородном маршруте № 420 «ст. м. Пушкинская – Санаторий «Приморский» организуется остановка «Профилакторий БНТУ» при движении из Минска.
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