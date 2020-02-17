ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ НА РЯДЕ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ОСТАНОВКИ

10:58 18.02.2020 На ряде пригородных автобусных маршрутах появятся новые остановки. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», с 25 февраля на пригородных маршрутах № 208 «ДС Запад-3 – Старое Село», № 365 «ДС Запад-3 - Малявки», № 365А «ДС Запад-3 - Малявки» будет организовано выполнение остановочного пункта «Зеленая» при движении в обоих направлениях. Кроме того, на пригородном маршруте № 420 «ст. м. Пушкинская – Санаторий «Приморский» организуется остановка «Профилакторий БНТУ» при движении из Минска.