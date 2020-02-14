В Гродненской области индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 99,9%, в том числе на инвестиционные товары – 100,6%, промежуточные товары – 99,5%, потребительские товары – 100,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 100,9%, в том числе в растениеводстве – 102,1%, животноводстве – 100,5%.