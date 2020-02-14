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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЗДРАВ И МВД ВЫЯВИЛИ ФАКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСРОЧЕННЫХ МЕДТОВАРОВ В ОДНОМ ИЗ РНПЦ
10:09 18.02.2020

Министерство здравоохранение совместно с Министерством внутренних дел установило факты реализации дорогостоящих товаров медицинского назначения с видоизмененной маркировкой о дате изготовления и сроках его годности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, документы и искаженные сведения о дате изготовления товара и сроке его годности неоднократно были предъявлены представителями аффилированных между собой субъектов (при участии в процедурах государственных закупок) в адрес организатора – ПТРУП «Белмедтехника».

Введение организатора и заказчика в заблуждение привело к признанию участников победителями, заключению контрактов и, как следствие, поставке несоответствующего требованиям аукционных документов медицинского товара в адрес одного из ведущих научно-практических центров страны.

«Своевременные совместные действия позволили предотвратить использование товара с истекшими сроками годности, изъять его из оборота», - отметили в министерстве.

Имеющиеся материалы, в том числе полученные по линии международного сотрудничества, переданы в Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД для проверки и последующей дачи правовой оценки действиям виновных лиц.

Одновременно с этим Минздрав начал претензионную работу в отношении группы поставщиков. В понедельник, 17 февраля, в ведомство были вызваны представители поставщиков для дачи пояснений по сложившейся ситуации и обсуждения суммы компенсации от причиненного вреда.
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