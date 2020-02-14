Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) одобрило рекомендации по обеспечению соблюдения положений Доктрины национальной продовольственной безопасности Беларуси.

Продовольственная независимость государства оценивается по десяти группам продуктов (зерно, молоко, мясо, сахар, масло растительное, картофель, овощи, фрукты и ягоды, яйца, рыба) и следующим уровням: оптимистический – достаточный для обеспечения потребности внутреннего рынка за счет собственного производства на 80-85%, импорта – 15-20%; недостаточный – уровень производства, который обеспечивает потребность внутреннего рынка более чем на 60%, но менее чем на 80%; критический – уровень производства, ниже которого наступает ослабление экономической безопасности.

С целью выполнения доктрины организациям торговли настоятельно рекомендуется сократить продовольственный импорт в страну.

Появление обязательных к исполнению рекомендаций в министерстве объясняют «в целях обеспечения продовольственной независимости страны, экономической доступности жизненно необходимых продуктов питания всем категориям населения в полном объеме и недопущения роста цен на социально значимые».

В частности, субъектам торговли рекомендовано при реализации продовольственных товаров, в том числе социально значимых, обеспечить достижение доли продукции отечественного производства в объеме розничного товарооборота организации по итогам каждого квартала 2020 г. и по году в целом не ниже: оптимистический – 85%; недостаточный – 80%.

Кроме того, торговле предписано обеспечить «размещение и выкладку товаров отечественного производства в визуально и физически доступных местах, обозначение мест размещения и выкладки товаров отечественного производства специальной вывеской или надписью «Сделано в Республике Беларусь/Зроблена ў Беларусi», или аналогичными средствами».

При формировании розничных цен торговля должна руководствоваться рекомендациями по предельным максимальным уровням торговых надбавок на социально значимые товары на 2020 год. Максимальный уровень не превышает 30%.

Производителям и поставщикам товаров настоятельно рекомендовано не повышать цены выше уровня прогнозного уровня базовой инфляции в 4% и обеспечить единый подход при формировании отпускных цен на аналогичную продукцию при поставке на внутренний рынок и в государства-члены Евразийского экономического союза.

Помимо этого, предписано «ограничить совокупный размер любых вознаграждений (премий, бонусов и иных платежей), предоставляемых производителем или поставщиком социально значимых продовольственных товаров субъекту торговли, осуществляющему торговлю такими товарами», а также за «оказание услуг, направленных на продвижение социально значимых продовольственных товаров, путем рекламирования таких товаров и (или) используемых для их обозначения товарных знаков, исследования потребительского спроса, проведения маркетинговых исследований и (или) подготовки информации о таких исследованиях, подготовки иной отчетности, содержащей информацию о социально значимых продовольственных товарах, оказание иных подобных услуг, в размере, не превышающем пять процентов от цены приобретенных социально значимых продовольственных товаров».

Рекомендации вступают в силу с 1 марта 2020 года.