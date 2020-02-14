ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ВОЙДЕТ В ХОЛДИНГ "БОБРУЙСКАГРОМАШ" В 2020 ГОДУ
09:41 18.02.2020

Брестский электромеханический завод войдет в состав холдинга "Бобруйскагромаш" в 2020 году. Об этом генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич рассказала премьер-министру Беларуси Сергею Румасу, который посетил предприятие во время рабочего визита в Могилевскую область.

"Уже подписана дорожная карта с Министерством промышленности о выходе ОАО "Технолит Полоцк" из холдинга. На его место придет Брестский электромеханический завод уже в этом году, - рассказала Надежда Лазаревич. - Это необходимо для того, чтобы наше предприятие могло предоставлять всю гамму сельскохозяйственной техники. Сейчас в линейке отсутствуют сеялки. С приходом брестского завода мы планируем это исправить".

По словам генерального директора холдинга, сейчас у брестского завода не самое лучшее финансовое состояние. Однако "Бобруйскагромаш" уже начал прорабатывать пути выхода из сложившейся ситуации и готов заняться стабилизацией и развитием предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, посещая "Бобруйскагромаш", Сергей Румас ознакомился с производством и моделями сельхозтехники.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" производит более 90 моделей машин сельскохозяйственного и общетехнического назначения. Сейчас в состав холдинга входит ОАО УКХ "Бобруйскагромаш", ОАО "Бобруйсксельмаш", ОАО "Оршаагропроммаш", ОАО "Технолит Полоцк", ОАО "Молодечненский станкостроительный завод" и "НИИСтромавтолиния". На данный момент белорусская техника поставляется в Сербию, Швецию, Китай, Мадагаскар, Анголу. Выстроена дилерская сеть в Узбекистане, наращиваются поставки в Российю, Казахстан, Украину, Литву и другие страны. Планируется расширить поставки техники в ЕС, Африку и Азию.

В прошлом году по инвестиционному проекту "Модернизация окрасочного, заготовительно-сварочного и механообрабатывающего производств", включенного в Государственную программу развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017-2020 годы, было освоено Br2,3 млн: приобретено современное металлообрабатывающее, сварочное, термическое, подъемно-транспортное и другое оборудование для цехов основного производства. В планах - модернизация производства и освоение новых рынков сбыта.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2020
валюта курс
EUR 2.3830
USD 2.1986
RUB 3.4651
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3830 -0.0101
USD 2.1986 -0.0015
RUB 3.4651 +0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3790 2.3850
USD 2.1960 2.2020
RUB 3.4520 3.4640
подробнее

Конвертация в банках
на 18.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0810 1.0850
EUR/RUB 68.7000 69.1000
USD/RUB 63.4500 63.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте