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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ СНИЗИЛСЯ НА 1,9%, ПРОМПРОИЗВОДСТВО УПАЛО НА 5,8%
09:32 18.02.2020
Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе 2020 года составил в текущих ценах 10,39 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 1,9% меньше, чем в январе 2019 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, объем промпроизводства в январе 2020 года сократился к уровню января 2019 г. на 5,8% до 8,5 млрд рублей.
В том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 96,4%, в обрабатывающей промышленности – 95%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 89,5% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,1%.
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