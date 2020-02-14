За 2019 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,6%, рентабельность продаж – 8,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 января 2020 г. составила 16,9 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2,3 млрд. рублей, или 13,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2020 г. составила 18,1 млрд. рублей, в том числе просроченная – 1,1 млрд. рублей, или 6% от общего объема кредиторской задолженности.