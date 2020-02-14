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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛА 10,6%, ПРОДАЖ – 8,3%
18:30 17.02.2020

За 2019 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,6%, рентабельность продаж – 8,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 января 2020 г. составила 16,9 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2,3 млрд. рублей, или 13,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2020 г. составила 18,1 млрд. рублей, в том числе просроченная – 1,1 млрд. рублей, или 6% от общего объема кредиторской задолженности.
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