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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА БЖД ПЕРЕВЕЗЛА ПОЧТИ 5,4 МЛН ПАССАЖИРОВ
18:24 17.02.2020
В январе 2020 года поездами Белорусской железной дороги перевезено более 5,375 млн пассажиров, что на 101,2% больше, чем за январь 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, наибольшую динамику роста показали поезда международных линий, которыми перевезено 247,8 тыс. пассажиров, это на 109,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее востребованы были поезда экономкласса в региональном сообщении, которыми перевезено более 4,055 млн пассажиров, с ростом 101,3%.
На 102,8% возросла перевозка пассажиров поездами межрегиональных и региональных линий бизнес-класса. За первый месяц 2020 года поезда с нумерованными местами перевезли внутри Беларуси около 800 тысяч пассажиров. Поездами городских линий воспользовались 273,6 тыс. человек.
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