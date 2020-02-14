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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПУБЛИЧНУЮ КАДАСТРОВУЮ КАРТУ НАНЕСЕНО 259 НОВЫХ РОДНИКОВ
18:08 17.02.2020
Количество родников на Публичной кадастровой карте увеличилось на треть.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в рамках взаимодействия Национального кадастрового агентства и Центрального научно-исследовательский института комплексного использования водных ресурсов Министерства природы и охраны окружающей среды слой «Родники» пополнился 259 объектами, расположенными на территории Гродненской и Могилевской областей.
На сегодня на карте обозначено: Брестская область – 69 родников; Витебская область – 94 родника; Гомельская область – 165 родников; Гродненская область – 230 родников; Минск – 2 родника; Минская область – 144 родника; Могилевская область – 258 родников.
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