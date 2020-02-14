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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» ПРИОСТАНОВИЛО ПРИЕМ ВСЕХ ВИДОВ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ В КИТАЙ
18:06 17.02.2020
РУП «Белпочта» приостановило прием всех видов международных почтовых отправлений в Китай.
«В связи с отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, осуществляющих перевозку международных почтовых отправлений из Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику, РУП «Белпочта» временно приостанавливает прием всех видов международных почтовых отправлений на данном направлении», - говорится в сообщении почтового оператора.
Белпочта приносит извинения за временные неудобства!
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