ЭКОНОМИКА РБ

РУП «БЕЛПОЧТА» ПРИОСТАНОВИЛО ПРИЕМ ВСЕХ ВИДОВ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ В КИТАЙ

18:06 17.02.2020 РУП «Белпочта» приостановило прием всех видов международных почтовых отправлений в Китай. «В связи с отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, осуществляющих перевозку международных почтовых отправлений из Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику, РУП «Белпочта» временно приостанавливает прием всех видов международных почтовых отправлений на данном направлении», - говорится в сообщении почтового оператора. Белпочта приносит извинения за временные неудобства!