Бесплатный Wi-Fi от Гомельский филиала РУП "Белтелеком" появился в торговом центре "Катапульта" в Мозыре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП "Белтелеком", для удобства посетителей организовано 18 точек беспроводного доступа к интернету по Wi-Fi, тем самым покрыта вся площадь ТЦ.

Любой желающий может найти сеть KATAPULTA FREE и бесплатно пользоваться интернетом.

Чтобы воспользоваться данной услугой необходимо: в списке доступных сетей найти сеть KATAPULTA FREE WiFi и подключиться к ней. Перейти на сайт ciscowifi.beltelecom.by. Далее в открывшемся окне авторизации указать свой номер мобильного телефона, ввести полученный в SMS-сообщении PIN-код и нажать «Войти».