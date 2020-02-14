ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 1,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ

17:57 17.02.2020 За 2019 год в реальный сектор экономики (кроме банков) Гомельской области иностранные инвесторы вложили 1,5 млрд. долларов США инвестиций. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (71,9% от всех поступивших инвестиций), Австрии (21,6%), Польши (2%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило 196,7 млн. долларов США, или 13% от всех поступивших иностранных инвестиций. За 2019 год организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 408,4 млн. долларов США. Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (43,6% от всех направленных инвестиций), Украины (15,5%), Эквадора (13,9%), Австрии (13,8%). На долю прямых инвестиций приходилось 66,8% всех направленных инвестиций за рубеж.