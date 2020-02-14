Облачный оператор beCloud заключил партнерское соглашение с компанией ESET, международным разработчиком антивирусного программного обеспечения и решений в области компьютерной безопасности для бизнеса и дома.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе облачного оператора, beCloud получил статус авторизованного партнера (Authorized Partner). Теперь клиентам cloud-оператора доступны программные продукты и разработки ESET, в том числе: ESET File Security для Microsoft Windows Server для защиты виртуальных машин клиентов; ESET Virtualization Security для использования в среде VMware и ESET Server Security для Linux.

Кроме того, beCloud сам является клиентом ESET, используя решения вендора как для обеспечения сохранности данных республиканской облачной платформы, так и для информационной защиты своих корпоративных систем.

«Развитие сотрудничества с крупнейшими мировыми технологическими компаниями, использование передовых решений в области информационной безопасности позволяют beCloud обеспечивать клиентам высокий уровень защиты данных и расширять портфель предлагаемых продуктов», - отметили в пресс-службе компании beCloud.

ESET занимает лидирующие позиции в своей категории более 25 лет. Сегодня пионер в области кибербезопасности работает в 202 странах и регионах по всему миру, насчитывая 110 миллионов пользователей.