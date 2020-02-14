Руководства Республиканского Союза туристических организаций (РСТО) и РУП «НВЦ «БелЭкспо» обсудили вопросы активизации работы в рамках выставок-ярмарок «Отдых» и «Турбизнес».

Как сообщает сайт РСТО, на состоявшейся 13 февраля встречи представители крупнейшего общественного объединения в туристической отрасли Беларуси отметили важность принимаемых мер по развитию туристических выставок, нацеленность «БелЭкспо» на перемены, которые необходимо вносить в формат как весенней выставки, так и осенней турбиржи.

Турбизнес не стоит на месте, в белорусской туристической отрасли и мировом туризме возникают новые тенденции, и выставочная деятельность не может не реагировать на идущие процессы. Профессионалы турбизнеса отметили, что руководство «БелЭкспо» понимает проблемы отрасли, и готово придать новый импульс белорусскому выставочному движению в части туризма.

В частности, в рамках выставки-ярмарки туристических услуг «Отдых-2020» 2 апреля впервые состоится B2B семинар «Досуг и путешествия» (Workshop Leisure & Travel) для профессионалов турбизнеса. Кстати, первый день выставки, которая, напомним, пройдет в Минске с 2 по 4 апреля, будет полностью отдан деловым туристическим кругам, рядовые посетители, туристы, 2 апреля доступ на выставку иметь не будут. Это – мировая практика, которая используется на многих международных туристических форумах.

По итогам проведенных переговоров, сформирован совместный план мероприятий по развитию выставок, превращению их, начиная с выставки-ярмарки «Отдых-2020», в эффективную площадку для содействия развитию туризма в Беларуси и в регионе Восточной Европы.