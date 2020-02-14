ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» параллельно с участием в московской выставке «ПродЭкспо-2020» приняло участие в Международном конкурсе водок, спиртов и спиртных напитков Eurasia Spirits Drinks.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, по итогам проведения дегустаций и оценки экспертной комиссии золотыми медалями были удостоены следующие алкогольные напитки ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ»: настойка горькая «Беловежская «Медовая с перцем», кальвадос Le Fruit D’or, водка «Браты Знатныя» и спирт сорта «Альфа Платинум».

Международный конкурс проводится по инициативе Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи.

ВНИИПБТ на протяжении 70 лет является основным разработчиком технологий и рецептур водок, а также других крепких алкогольных напитков. Специалисты Института обладают большим опытом и авторитетом в сфере организации и проведения подобных дегустационных мероприятий. Помимо организации конкурса Eurasia Spirits Drinks, специалисты работают в дегустационных комиссиях выставки «ПродЭкспо», конкурса «Лучшая водка года», выставки «Золотая осень» (учредитель Минсельхоз РФ) и других.

Оценка конкурсных образцов проходит строго. Экспертная комиссия оценивает качество предоставленных образцов методом закрытой (слепой) дегустации в присутствии независимых наблюдателей и средств массовой информации.

Первым этапом конкурса проводится дегустация образцов в основных номинациях. Баллы, полученные образцами в основной номинации, принимаются для оценки и определения победителей в специальных номинациях.

В целях обеспечения объективной оценки при дегустации экспертам не сообщается название алкогольного напитка и производителя. Образцы шифруются независимыми наблюдателями перед дегустацией. Присутствие членов экспертной комиссии при шифровке образцов не допускается.

За критерии оценки потребительских свойств принимаются органолептические показатели: прозрачность, цвет, аромат, вкус, внешний вид, консистенция.