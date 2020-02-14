За 2019 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 12,8%, рентабельность продаж – 9,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 января 2020 г. составила 7,3 млрд. рублей, в том числе просроченная – 1,8 млрд. рублей, или 24,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2020 г. составила 8,7 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2 млрд. рублей, или 22,5% от общего объема кредиторской задолженности.