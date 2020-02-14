Белорусская железная дорога в 2020 году направит на ремонт железнодорожных путей189 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в 2020 году планируется отремонтировать порядка 313 километров пути, а также произвести капитальный ремонт 33 железнодорожных мостов.

Кроме того, запланировано уложить более 214 км плетей бесстыкового пути, произвести замену 245 комплектов стрелочных переводов (из них 210 комплектов на железобетонном основании).

Системная работа по модернизации и ремонту пути и искусственных сооружений, проводимая Белорусской железной дорогой, направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок, повышение скоростей движения поездов и комфорта пассажиров.