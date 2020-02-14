|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 190 МЛН РУБЛЕЙ НАПРАВИТ БЖД В 2020 ГОДУ НА РЕМОНТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ
16:56 17.02.2020
Белорусская железная дорога в 2020 году направит на ремонт железнодорожных путей189 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в 2020 году планируется отремонтировать порядка 313 километров пути, а также произвести капитальный ремонт 33 железнодорожных мостов.
Кроме того, запланировано уложить более 214 км плетей бесстыкового пути, произвести замену 245 комплектов стрелочных переводов (из них 210 комплектов на железобетонном основании).
Системная работа по модернизации и ремонту пути и искусственных сооружений, проводимая Белорусской железной дорогой, направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок, повышение скоростей движения поездов и комфорта пассажиров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2020
Курсы в банках
на 17.02.2020
Конвертация в банках
на 17.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте