Три мини-ярмарки вакансий пройдут в столице на этой неделе, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, первая состоится 18 февраля в отделе обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14). В мероприятии примут участие представители ООО «ПрофРезервГрупп», Центрального (Минска) отдела Департамента охраны МВД.

19 февраля на мини-ярмарке в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Коласа, 69) о своих вакансиях расскажут сотрудники государственных предприятий «ЖЭУ № 4 Советского района Минска», «ЖЭУ № 1 Советского района Минска», «ЖЭУ № 2 Советского района Минска», филиала «Троллейбусный парк № 2» ГП «Минсктранс».

20 февраля в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) состоится мини-ярмарка вакансий с участием представителей унитарного предприятия «Амкодор-Логойск», ООО «ПрофРезервГрупп», филиала «Минский завод технологических металлоконструкций» ОАО «Промтехмонтаж».

Время проведения всех мероприятий — с 10:00 до 12:00.