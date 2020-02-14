ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МОГИЛЕВ» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ТРУБЫ

16:07 17.02.2020 Администрация СЭЗ «Могилев» зарегистрировала нового резидента - ООО «Стил-Инвестмент». Как сообщает сайт СЭЗ, реализуемый с участием немецких инвестиций инвестиционный проект предусматривает организацию производства электросварных труб.