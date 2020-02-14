|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МОГИЛЕВ» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ТРУБЫ
16:07 17.02.2020
Администрация СЭЗ «Могилев» зарегистрировала нового резидента - ООО «Стил-Инвестмент».
Как сообщает сайт СЭЗ, реализуемый с участием немецких инвестиций инвестиционный проект предусматривает организацию производства электросварных труб.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2020
Курсы в банках
на 17.02.2020
Конвертация в банках
на 17.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте