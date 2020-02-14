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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР А1 ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ КОМПЛЕКСНУЮ УСЛУГУ ДЛЯ БИЗНЕСА
15:31 17.02.2020

Компания А1 расширяет возможности использования электронной цифровой подписи для своих абонентов из числа представителей малого, среднего и крупного бизнеса, предлагая новую услугу – «Доступ к сервисам инфраструктуры мобильной ЭЦП».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новая услуга включает в себя полный комплекс сервисов для пользования электронной цифровой подписью: SIM-карту с поддержкой функции ЭЦП, сертификат ЭЦП со сроком действия 2 года, а также безлимитный пакет специальных SMS, предназначенных для идентификации владельца сертификата с помощью отправки PIN-кода и выработки ЭЦП.

Мобильная электронная цифровая подпись позволяет идентифицировать и подписывать электронные документы с мобильного телефона. Процесс подписания электронного документа состоит в отправке специальных зашифрованных SMS и подтверждается вводом PIN-кода.

Клиенты А1 могут подписывать электронные документы на различных ресурсах – таких, как личный кабинет Министерства по налогам и сборам для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, личный кабинет Межбанковской системы индентификации, единый портал электронных услуг portal.gov.by, а также в системах банковского обслуживания ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк Дабрабыт», ОАО «БПС-Сбербанк» и ОАО «Технобанк».

Абонентская плата за услугу «Доступ к сервисам инфраструктуры мобильной ЭЦП» составляет 2,5 рубля в месяц. В эту сумму уже включены: издание сертификата ЭЦП-М юридического либо физического лица без права пользования инфраструктурой на 2 года, а также безлимитный пакет SMS. При этом два разовых платежа необходимо оплатить при подключении: первый – за SIM-карту с поддержкой ЭЦП (1 рубль), второй – за издание сертификата ГосСУОК (4,80 рубля) - оплачивается отдельно на расчетный счет Республиканского унитарного предприятия «Национальный центр электронных услуг», для выпуска сертификата клиент должен предоставить документ подтверждающий оплату услуги издания сертификата.

Используя услугу «Доступ к сервисам инфраструктуры мобильной ЭЦП», клиенты А1 получают доступ ко всем необходимым сервисам для подписи электронных документов в простом, удобном и безопасном мобильном решении.
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