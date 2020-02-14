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ЭКОНОМИКА РБ


УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБОТАЛИ НЕ ИМЕЮЩИЙ МИРОВЫХ АНАЛОГОВ БИОПРЕПАРАТ «БИФЕРОН-МРС»
15:12 17.02.2020

Ученые БГУ разработали уникальный биопрепарат «Биферон-МРС».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете. он не имеет отечественных и мировых аналогов и является универсальным средством для профилактики иммунодефицитных, стрессовых состояний, лечения инфекционных заболеваний мелкого рогатого скота – коз, овец и др. Разработка выполнена коллективом научно-исследовательской лаборатории биотехнологии биологического факультета БГУ под руководством заведующего кафедрой микробиологии Владимира Прокулевича.

Сегодня вирусные инфекции являются одной из наиболее серьезных проблем ветеринарии. Возбудители болезней попадают в организм животных различными путями: через повреждения наружных покровов, слизистые оболочки, с кормами и т.д. «Биферон-МРС» борется с любыми типами вирусов: пневмонией, ящуром, болезнью Найроби и др. Применение биопрепарата совместно с другими ветеринарными средствами позволяет снизить объем потребления антибиотиков, сократить число рецидивов и длительность заболеваний. Ветеринарное средство снижает смертность поголовья на 75%, уменьшает затраты на лечение на 82% и увеличивает привесы молодняка на 1,32%. Производственные испытания показали 90%-ную профилактическую и 88%-ную лечебную эффективность препарата. «Биферон-МРС» также можно использовать в качестве усилителя вакцин, гипериммунных сывороток, противопаразитарных и противобактериальных препаратов.

Средство имеет удобные к применению инъекционную и капельную лекарственные формы. В настоящее время «Биферон-МРС» находится на государственной регистрации в Белорусском государственном ветеринарном центре.
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