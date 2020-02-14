На территории Национального аэропорта Минск создан центр бизнес-авиации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, проект реализовывался ЗАО «Инвестиционное финансирование» под эгидой Министерства транспорта и коммуникаций на протяжении 2016-2019 годов, само строительство было осуществлено в сжатые сроки (16 месяцев) и завершено в декабре 2019 года. Коллегией отмечено, что принятые инвестором обязательства исполнены в полном объеме.

Центр бизнес-авиации предназначен для приема и обслуживания воздушных судов бизнес-авиации, осуществления перевозок воздушными судами бизнес-класса путем создания коммерческой авиационной организации, приобретения и организации не менее трех воздушных судов, а также оказания актуальных услуг по деловым (коммерческим) авиаперевозкам пассажиров как внутри Республики Беларусь, так и за ее пределами.

Он представляет собой современный мультифункциональный объект, включающий ангарный комплекс для хранения и обслуживания самолетов общей площадью более 4000 м кв. и терминал для приема пассажиров.

«Объект призван повысить коммерческую привлекательность аэропорта, переориентировать часть владельцев воздушных судов их аэропортов России, стран Прибалтики и Скандинавии, что, в свою очередь, позволит повысить инвестиционную привлекательность Республики Беларусь в целом. Данный проект один из успешных примером реализации государственно-частного партнерства и шаг в инновационном развитии национальной авиации», - отметили в министерстве.