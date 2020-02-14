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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЕЗДА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ БИЗНЕС-КЛАССА ПЕРЕВЕЗЛИ В ЯНВАРЕ МЕЖДУ МИНСКОМ И ВИТЕБСКОМ БОЛЕЕ 38 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ
14:32 17.02.2020

Более 38 тысяч пассажиров перевезли в январе 2020 года между Минском и Витебском поезда межрегиональных линий бизнес-класса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, ежедневное курсирование трех пар поездов межрегиональных линий бизнес-класса в сообщении Минск-Витебск было организовано с 8 декабря 2019 года в ходе реализации стратегии по организации пассажирских перевозок между Минском и областными центрами. Перевозки осуществляются современными дизель-поездами ДП6.

У жителей Витебска имеется возможность приехать в Минск и вернуться обратно за 3 часа. За январь этого года поездами ДП6 в сообщении Минск–Витебск перевезено более 38 тысяч пассажиров. Из трех пар поездов, курсирующих утром, днем и вечером, наиболее востребованными являются поезда № 703/704, которые отправляются из Витебска в 6.33 и в 15.15 – из Минска. Населенность этой пары поездов составляет порядка 80%.

Более подробную информацию о времени отправления и прибытия поездов межрегиональных линий бизнес-класса в сообщении Минск-Витебск-Минск можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги, с помощью официального мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», а также по единому номеру 105 Контакт-центра БЖД.

В шестивагонных дизель-поездах ДП6 имеется 311 стационарных мест для сидения, в том числе 25 мест первого класса. Конструкционная скорость движения поезда – 140 км/ч. Новый подвижной состав соответствует современным требованиям безопасности движения и комфорта для пассажиров. Просторный салон, мягкие кресла с индивидуальными регулировками положения спинки кресла и подлокотников, информационная аудио- и видеосистема для пассажиров. Все места обеспечены индивидуальными розетками для подзарядки гаджетов, также в дизель-поезде установлено оборудование для обеспечения доступа к беспроводному интернету по системе Wi-Fi. В салоне имеется многофункциональная зона для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, пассажиров с детскими колясками, велосипедами и крупным багажом, также в поездах установлены вендинговые аппараты для торговли горячими напитками и другими товарами.
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